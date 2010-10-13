Курс в комбанках не изменился – 7,95/7,98 грн./долл.

Сегодня украинские банки покупают американскую валюту в среднем по 7,95 грн./долл., продают – по 7,98 грн./долл. Курс покупки/продажи доллара в банках не изменился по сравнению с 12 октября, сообщает Finance.ua.

Предложения коммерческих банков по покупке доллара колеблются в пределах 7,94-7,97 грн./долл., по продаже – в пределах 7,96-8,00 грн./долл.

Средний курс покупки евро в украинских банках повысился на 0,6% со вчерашнего дня и сегодня составляет 11,01 грн./евро, продажи – на 0,7% – до 11,17 грн./евро. Предложения банков по покупке евро колеблются в пределах 10,80-11,09 грн./евро, по продаже – в пределах 11,10-11,25 грн./евро.

Курс покупки наличного рубля в комбанках по сравнению с 12 октября понизился на 0,4% и сегодня составляет 0,2591 грн./рубль, продажи – на 0,2% – до 0,2663 грн./рубль. Предложения банков по покупке российской валюты колеблются в пределах 0,2540-0,2640 грн./рубль, по продаже – в пределах 0,2650-0,2700 грн./рубль.

Средний курс покупки доллара в банках Киева составляет 7,96 грн./долл., курс продажи – 7,98 грн./долл. Курс не изменился со вчерашнего дня.

Предложения столичных коммерческих банков и пунктов обмена валют по покупке доллара колеблются в пределах 7,94-7,97 грн./долл., по продаже – в пределах 7,96-8,00 грн./долл.

Средний курс покупки евро в банках Киева повысился на 0,5% со вчерашнего дня и сегодня составляет 11,01 грн./евро, продажи – на 0,6% – до 11,17 грн./евро. Предложения банков по покупке евро колеблются в пределах 10,80-11,09 грн./евро, по продаже – в пределах 11,10-11,25 грн./евро.

Курс покупки наличного рубля в комбанках столицы понизился на 0,3% по сравнению с 12 октября и сегодня составляет 0,2595 грн./рубль, продажи – на 0,2% – до 0,2669 грн./рубль. Предложения банков по покупке российской валюты колеблются в пределах 0,2510-0,2640 грн./рубль, по продаже – в пределах 0,2650-0,2700 грн./рубль.

Курсы валют, установленные на сегодня в банках Киева:

«Укрсоцбанк»: доллар США – 7,96/7,998 грн., евро – 10,80/11,15 грн., рубль – 0,2500/0,2650 грн.

«Райффайзен Банк Аваль»: доллар США – 7,955/7,995 грн., евро – 10,85/11,25 грн., рубль – 0,2550/0,2670 грн.

«ПриватБанк»: доллар США – 7,95/7,985 грн., евро – 10,95/11,25 грн., рубль – 0,2590/0,2670 грн.

Официальный курс НБУ на сегодняшний день, 13 октября, составляет: гривни к доллару США – 7,9099, к евро – 10,941765, к российскому рублю – 0,26299.