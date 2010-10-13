США вступают в валютную войну - Financial Times

США вступают в валютную войну против всего остального мира в попытке решить свои экономические проблемы за счет обесценивания доллара. Об этом пишет сегодня лондонская газета Financial Times, сообщает ПРАЙМ-ТАСС.

"США ищут возможность навязать свою волю другим странам за счет печатного станка", - подчеркивает издание. "Соединенные Штаты добиваются распространения инфляции на мировую экономику. И, судя по всему, они выйдут победителями из этой борьбы, так как обладают неисчерпаемым ресурсом: Федеральная резервная система может отпечатать столько долларов, сколько пожелает", - отмечает газета.

Курс на обесценивание доллара приведет не только к значительному сокращению внешнего государственного долга США, но и вынудит такие страны как Китай повысить обменный курс своих валют, чтобы не допустить развития в национальных экономиках высокой инфляции, подчеркивает Financial Times.

Газета цитирует советника Международного валютного фонда /МВФ/ Оливера Блэнчара, согласно которому "предстоящая финансово-экономическая корректировка будет очень трудным процессом", в том числе по причине нежелания Вашингтона действовать совместно с другими странам. "Мы вступаем в сложное время", - заметил О.Блэнчар.