Дефицит бюджета России в 2010 составит 3,5% ВВП

Экономика России в текущем году вырастет на 4%, а дефицит федерального бюджета не превысит 3,5% ВВП, прогнозирует первый заместитель председателя Банка России Алексей Улюкаев, сообщает РИА «Новости».

«Ситуация в текущем году очень неплохая - мы ожидаем темп роста в 4%, а бюджетный дефицит будет ниже, чем планировалось: я буду очень удивлен, если он будет более 3,5%», – сказал Улюкаев в среду на гайдаровских чтениях.

Как сообщал ранее Минфин России, за январь-сентябрь текущего года дефицит бюджета России составил 2,2% ВВП.