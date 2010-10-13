Дефицит бюджета России в 2010 составит 3,5% ВВП
13:14, 13 октября 2010Финансы
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Экономика России в текущем году вырастет на 4%, а дефицит федерального бюджета не превысит 3,5% ВВП, прогнозирует первый заместитель председателя Банка России Алексей Улюкаев, сообщает РИА «Новости».
«Ситуация в текущем году очень неплохая - мы ожидаем темп роста в 4%, а бюджетный дефицит будет ниже, чем планировалось: я буду очень удивлен, если он будет более 3,5%», – сказал Улюкаев в среду на гайдаровских чтениях.
Как сообщал ранее Минфин России, за январь-сентябрь текущего года дефицит бюджета России составил 2,2% ВВП.
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