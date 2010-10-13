Эксперт: Рост курса евро к доллару носит временный характер

Рост курса евро к доллару носит временный характер.

Такое мнение высказал корреспонденту УНИАН эксперт Международного центра перспективных исследований (МЦПИ) Александр ЖОЛУДЬ.

«Тот рост евро по отношению к доллару, который наблюдается в последние недели, все-таки приближается к концу, и я не ожидаю дальнейшего значительного роста», – отметил эксперт.

По его словам, это связано прежде всего с тем, что крупным европейским экономикам не выгоден высокий курс евро, так как это снижает конкурентоспособность их экспорта. Соответственно, некоторые страны будут пытаться удержать курс евро от дальнейшего роста.

Что же касается ситуации с курсом в Украине, то, как отметил А.ЖОЛУДЬ, учитывая фактическую привязку гривни к доллару, курс гривни к евро будет определяться колебаниями пары евро-доллар.

«Учитывая, что у нас остается фактическая привязка гривни к доллару, хотя она нигде юридически не закреплена, гривня будет колебаться к евро так же, как колеблется доллар по отношению к евро, и это продлится до конца года, да и в следующем году», – сказал эксперт.

По его мнению, к концу года курс составит 1,35 долл./евро.

Как сообщал УНИАН, сегодня на международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар выросли до 1,3967/1,3969 долл./евро (вторник, 12 октября, – 1,3835/1,3837 долл./евро).