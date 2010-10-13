Азаров надеется, что Налоговый кодекс будет принят в первой декаде ноября

Премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ надеется, что Налоговый кодекс Украины будет принят Верховной Радой не позднее первой декады ноября.

Об этом он заявил сегодня в ходе выступления на конференции «Украина: от кризиса к росту. Экономика, инвестиции, рынки», которая проходит в Королевском институте международных отношений Бельгии «Эгмон».

«Мы думаем, что в октябре, может быть, максимум в первой декаде ноября, Налоговый кодекс будет окончательно принят», - сказал Н.АЗАРОВ и ознакомил участников конференции с основными нормами разработанного украинским правительством документа.

Напомним, проект Налогового кодекса Украины, внесенный Кабинетом министров, был принят Верховной Радой в первом чтении 7 октября 2010 года.

Проектом Налогового кодекса предусматривается, что с 1 января 2011 года на 6% будет снижена ставка налога на прибыль, а с 2014 г. - ежегодно на 1%, до уровня 16%. Кроме того, предусматривается введение налоговых каникул по налогу на прибыль на 5 лет для малых предприятий, а для среднего и крупного бизнеса - уменьшение ставок основных общегосударственных налогов.

Также предусматривается введение двух ставок налога с доходов физических лиц – 15% для доходов меньше 10 минимальных зарплат и 17 – для доходов больше 10 минимальных зарплат в месяц. Налогом по ставке 5% будет облагаться налог с доходов от депозитов, которые превышают 200 тыс. грн. Для обеспеченных граждан будет введен налог на недвижимость в размере 10 грн. за 1 кв. м на год. Облагаться налогом будет площадь, превышающая 40 кв. м на одного человека, но при этом минимальная необлагаемая площадь будет составлять 100 кв. м на семью в городе и 200 кв. м в сельской местности.

Предусматривается также, что в состав системы местного налогообложения войдут 4 налога, которые сформируют основу финансовой самостоятельности местных бюджетов. Проект кодекса также предусматривает, что транспортный налог будет взиматься исключительно при первой регистрации транспортного средства.