Еврокомиссар: создание ЗСТ с Евросоюзом не снизит доходы бюджета Украины

Комиссар ЕС по вопросам расширения и Европейской политики соседства Штефан ФЮЛЕ считает, что создание зоны свободной торговли (ЗСТ) с Евросоюзом не приведет к снижению доходов государственного бюджета Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил сегодня в Брюсселе на конференции «Украина: от кризиса к росту».

«Очень жаль, что Украина теряет 20% государственных доходов из-за введения свободной торговли, но мы не согласны с этой оценкой», - сказал комиссар. Он отметил, что, наоборот, опыт показывает, что рост экономической деятельности приведет в будущем к росту бюджетных доходов. При этом, по мнению Ш.ФЮЛЕ, влияние соглашения будет скорее позитивным, поскольку оно будет реально способствовать повышению прибыли предприятий, росту международной торговли, увеличению производительности труда и занятости.

Как сообщал УНИАН, Украина и ЕС ведут переговоры о создании зоны свободной торговли с марта 2008 года. Создание ЗСТ должно стать частью нового соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС, переговоры о подписании которого начались в феврале 2007 года.