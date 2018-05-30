Зимняя Олимпиада-2022 уже нагрянула... расходами

Как бы мы не сомневались в выходе Украины из кризиса, причем полноценно, с намеками на розовые перспективы, а поверить в эту сказку придется. К этому нас подталкивает власть. Ее поступки говорят о том, что мы живем в экономически развитом государстве, которому чужды неподдающиеся штопке дыры бюджета и Пенсионного фонда, внешний долг, зашкаливающий за 40% ВВП, миллионная армия безработных, минималка, за которую не то что прожить, просуществовать невозможно, нищенство пенсионеров и вечно проблемная инфляция. А как иначе можно объяснить то, что в госбюджете на следующий год планируется заложить сумму, эквивалентную порядка 500 млн. долл., на подготовку к проведению в Украине зимних Олимпийских игр 2022 года (!)

Кстати, по словам министра по делам семьи, молодежи и спорта Равиля Сафиуллина, с 2012 года эту сумму планируется удвоить. Средства, по замыслу верхов, будут направлены на развитие инфраструктуры и не только спортивной. "А к 2015 году должно быть построено 50% необходимых спортивных объектов и инфраструктуры, которые будут представлены Международному олимпийскому комитету в год определения страны-хозяина зимней Олимпиады 2022 года", - пояснил планы руководства страны Р.Сафиуллин.

Заявку на участие в конкурсе на получение права проведения Игр-2022 Украина собирается подавать в 2014 году.

Горячая идея о зимнем времяпровождении

Инициатива проведения в нашей стране самых престижных соревнований исходит от Президента. Еще в мае он выступил с таким предложением. «Это нормальная инициатива? У нас много времени есть. Я вам скажу, уже многое сделано, но еще больше нужно сделать. Если мы с вами с этой инициативой выходим – мы начинаем работать над официальным выдвижением нашей страны для проведения зимних Олимпийских игр в Карпатах», - объяснил свою позицию глава государства.

Уже позже, в октябре, во время встречи с Президентом России Дмитрием Медведевым в Геленджике В.Янукович продолжил тему. Он высказал надежду, что Россия нас в этом вопросе поддержит. «Для нас очень интересен проект «Сочи-2014». Мы вышли с соответствующей инициативой, и я хочу попросить Вас, Дмитрий Анатольевич, чтобы Вы поддержали нас на соответствующем международном уровне относительно проведения Олимпийских игр в 2022 году в Карпатах», - заявил В.Янукович.

Беремся за будущее без оглядки на сейчас

Вот в принципе и вся история. Если бы не одно но. Этим «но» является Евро-2012. Я так поняла, что, говоря «уже многое сделано», Президент имел в виду именно этот проект. По поводу «сделано» можно поспорить. Не секрет, что президент УЕФА Мишель Платини сознался, что у него возникали мысли забрать право проведения Евро-2012 у Украины. «Сознаюсь, в какой-то момент возникали подобные мысли (забрать Евро-2012 у Украины – ред.). Мы начали сомневаться в Украине. Но тогда Киеву удалось нас убедить, что вы исправитесь». При этом он отметил, что проблемы Украины в подготовке к континентальному первенству необходимо рассматривать в комплексе.

«Это не проблема какого-то отдельно взятого стадиона, аэропорта или организации конкретного матча. По отдельности это все просто. Проблему нужно рассматривать в комплексе! Например, в Польше и Украине есть города, в которые каждый день прилетают всего по 15 самолетов. А в 2012-м нужно будет принимать по 50. Но мы привлекли к работе многих экспертов, и они помогут вам всё организовать», - сказал М.Платини.

***Поединки Чемпионата Европы, которые пройдут в период с 8 июня по 1 июля, будут принимать восемь городов. В Украине — Киев, Донецк, Харьков и Львов, а в Польше — Варшава, Вроцлав, Гданьск и Познань. В последний раз в финальном турнире будут играть 16 сборных. Начиная с Евро-2016 во Франции, число участников увеличится до 24 команд. Матч-открытие турнира пройдет в Варшаве, а финал — в Киеве.

Это хорошо, что власть убедила УЕФА, и мы остались в этом проекте. Безусловно, для Украины Евро-2012 – шанс подтянуть инфраструктуру хотя бы нескольких городов до, не будем говорить европейского, условно нормального уровня, продемонстрировать свою мало-мальски приемлемую состоятельность. Особенно с учетом того, что наше место в европейском пространстве до сих пор находится под большим вопросом. Как все будет выглядеть в глазах многочисленных туристов и участников чемпионата, покажет время. Сейчас тяжело представить, что им понравится транспортный сервис, наши 5-звездочные отели, вернее соответствие цен и качества услуг, особенно запомнится чистота и уют городов, отзывчивость и дружеский настрой сотрудников правоохранительных органов, а главное – им захочется приехать в Украину еще не один раз. Но это будет потом, если будет…

Куда вложить безденежье...

Что касается «зимней» идеи, то, может быть стоит проявить себя в других направлениях, к примеру, выделять такие большие суммы из бюджета именно на оздоровление нации, на поддержание развития спорта в стране, а не заниматься мегопроектами, которые могут аукнуться долговой ямой.

Заместитель председателя Верховной Рады Николай Томенко, комментируя результаты исследования отношения украинцев к развитию физической культуры и спорта, которое проводил «Украинский демократический круг» по заказу Института политики, отметил, что общество адекватно реагирует на то, что система оздоровления, физической культуры и массового спорта в стране фактически находится в состоянии упадка.

По его словам, 78,7% граждан считают, что государство должно, в первую очередь, заботиться о развитии массового спорта, строительстве спортплощадок, стадионов, бассейнов. При этом лишь 15,2% опрошенных иного мнения. Они считают, что, прежде всего, необходимо поддерживать большой спорт, и выступают «за» проведение Олимпийских игр 2022 года.

Н.Томенко подчеркнул, что, по оценкам экспертов, даже в Киеве спортивная инфраструктура может обеспечить занятия физкультурой и спортом лишь около 5% жителей столицы, и это включая тех, кто готов платить деньги за такие занятия. «Граждане понимают, что сегодня львиную долю усилий государство должно потратить на оздоровление людей, а не на строительство ценных объектов и мегапроекты», - сказал Н.Томенко.

Член Комитета Верховной Рады по вопросам бюджета, председатель Киевской городской организации Народного Руха Александр Черноволенко более категоричен. Он считает издевательством над государством намерение правительства предусмотреть в государственном бюджете на 2011 год 4 млрд. грн. на подготовку к проведению Олимпийских игр-2022.

По словам депутата, шансы на проведение в Украине зимней Олимпиады мизерные. Он напомнил, что в таких случаях, как правило, заинтересовывают бизнес, дабы привлечь инвестиции. К тому же следует учесть, что госбюджет в следующем году продолжит быть дефицитным. «Будет огромный дефицит, который нужно будет всеми силами сокращать. Кредитов набрали очень много. Сальдо платежного баланса является отрицательным. Налоги собираются плохо, потому что они слишком высокие. Экономика развивается очень медленно. В таких условиях предусматривать такую немаленькую сумму неизвестно куда – издевательство над государством», - сказал А.Черноволенко.

По его мнению, в случае выделения соответствующих средств из госбюджета, большинство денег будут банально разворованы. «Я боюсь, что эти деньги будут заложены для того, чтобы их украли. Такие тенденции уже неоднократно наблюдались в бюджетном процессе в этом году. Скажем, почему-то “Укравтодор” решил просить деньги в ВР на текущий ремонт дорог для подготовки к Евро-2012. Хотя текущий ремонт нужно делать в 2012 году, а сейчас нужно было бы брать деньги на капитальное строительство. Но в последнем случае было бы видно состояние строительства объектов, а при текущем ремонте можно сделать вид, что что-то сделали, а половину украсть. То есть, это распространенный способ дерибана бюджета», – подчеркнул А.Черноволенко.

И еще один комментарий по поводу целесообразности проведения зимней Олимпиады. Как отметил Н.Томенко, в Украине в принципе отсутствует надлежащая спортивная инфраструктура для зимних видов спорта. «Мы даже чемпионатов Украины по многим зимним видам спорта не можем провести, поскольку не имеем соответствующих условий. У меня возникает вопрос: зачем нам строить комплексы, скажем, для керлинга, шорт-трека или скелетона за бюджетные средства, если мы не конкурентоспособны в этих видах спорта», - отметил он.

По словам Н.Томенко, наши виды – плавание, легкая атлетика, игровые виды спорта, которые сейчас в упадке. И если бы мы претендовали на летнюю Олимпиаду, то могли бы построить бассейны, инфраструктуру для легкой атлетики, игровые залы и т.п. Вице-спикер также отметил, что нет надлежащих баз для тренировки гимнастов, борцов, боксеров. По мнению Н.Томенко, в таком случае была бы логичной и понятной стратегия развития спорта. «Даже если бы мы не выиграли летнюю Олимпиаду, то хотя бы подтянули инфраструктуру традиционных для Украины видов спорта», - подчеркнул вице-спикер.

Однако, как считает Н.Томенко, «шансов принять летнюю олимпиаду у нас мало, но еще меньше принять зимнюю». «Я сейчас не говорю о том, что Украина не подпадает под базовые требования относительно зимних видов спорта, молчу о том, что зимняя Олимпиада в 2014 году уже будет проводиться в России, но важнейшей остается необходимость фантастических вливаний бюджетных средств для спортивной инфраструктуры, которая потом будет мало использоваться», - сказал он. Н.Томенко считает, что инициатива о проведении зимней Олимпиады Украиной является своеобразным пиар-подарком для Галичины, но это порочно с точки зрения успешной стратегии.

Львовской области повезет?

Несмотря на все «за» и «против», продвижение идеи принимает конкретные шаги. Ставка делается на Львовскую область. Так, вице-премьер-министр Борис Колесников, председатель Львовской ОГА Василий Горбаль вместе с президентом Национального олимпийского комитета Сергеем Бубкой уже посетили горнолыжные спортивные базы во львовских Карпатах, осмотрели ряд объектов, в частности «Тисовец», «Плай», «Динамо».

Выводы Б.Колесникова следующие: «Исходя из того, что есть связи, возможности и международный аэропорт, то, конечно, Львовская область частично лучше Закарпатской. Конечно, Буковель тоже может на что-то надеяться, поэтому необходимо посмотреть, посчитать. Во Львове уже есть хорошая инфраструктура, здесь недалеко до Трускавца, новый международный аэропорт строится и к Евро-2012, он будет открыт. То есть, есть дополнительные преимущества на сегодняшний день. И если все спортивно-технические мероприятия можно будет провести, то, скорее всего, это будет в Тисовце».

Он не исключил, что на подготовку к Олимпиаде-2022 Украине необходимо будет расходовать 1 миллиард долларов ежегодно.

В свою очередь, С.Бубка отметил, что , «по большому счету, необходимо 7 лет для того, чтобы подготовиться к такому событию. МОК устанавливает именно такие сроки, чтобы страна могла подготовиться, даже находясь на «нулевом» уровне».

Скажем прямо, удивительная вера в прекрасное будущее, но, как поется в песне, «прекрасное далеко»…

Овчинка вычинки не стоит...

Стоит разобраться, во что обошлась зимняя Олимпиада для стран, которые уже имели честь ее провести. Зимние Олимпийские игры в Ванкувере 2010 года обошлись организаторам в 1,76 млрд. долларов. Бюджет оргкомитета зимней Олимпиады, которую принимал в 2006 году Турин, был примерно таким же. При этом обе олимпиады оказались убыточными, расходы на их организацию окупить не удалось. «По нулям» вышли Япония и Франция, т.е. без особых убытков.

Если посмотреть на отчетную статистику прошлого более-менее благополучного столетия, то можно смело сказать – спорт уже давно не в фаворитах. Так, организаторы зимних Игр в Лейк-Плэсиде 1984 года едва не объявили о банкротстве. Денег не хватило даже на постройку приличной Олимпийской деревни: комплекс, в котором жили спортсмены, после Игр заработал как федеральная тюрьма.

А если приплюсовать к названным цифрам в целом траты государств-олимпийцев на подготовку Игр, то последствия куда печальней. К примеру, Канада на строительство дополнительных автомагистралей потратила 1 млрд. долл., столько же ушло на модернизацию метро. Еще один миллиард потрачен на безопасность (британская "Guardian" сравнила полицейский режим в Ванкувере с послевоенным Берлином, а экономические последствия Олимпиады - с тяжелыми итогами игр в Монреале). К стати, Даже акцизы на многие товары в этой стране имеют олимпийские корни. Эти налоги повысили после Олимпиады в Монреале 1976 года. 30 лет страна отдавала долги тех Игр. В целом Ванкувер обошелся властям страны до 6 миллиардов долларов. Это в десять раз больше, чем планировали истратить.

К этому можно добавить ситуацию с горнолыжным курортом Блэккомб, трасса которого была выставлена на аукцион, т.к. государство не смогло рассчитаться с владельцем за олимпийскую аренду. С деревней для спортсменов ситуация оказалась не лучше, а ведь на ее строительство ушло не мене 1 млрд долл. Квартиры в ней продать не удается – рынок недвижимости все еще в застое.

Олимпийские траты заставили Канаду сократить расходы на здравоохранение на 330 миллионов долларов, на 80% урезать бюджет Министерства культуры, сократить выделение средств на образование. Недовольные вышли на улицы. Разбили палатки на площадях. Манифестации антиолимпийцев не прекращались ни на день.

"Посмотрите вокруг себя. Тут все бедные. 3000 бездомных в городе, по меньшей мере. Самая нищая территория в Северной Америке. Вы стоите здесь. Но в десяти кварталах тратят десятки миллиардов на вечеринки. Это абсолютное противоречие - то, что людям действительно необходимо, и то, что сделано для Олимпийских игр", - возмущался один из манифестантов.

Что касается телетрансляции, то Олимпийский комитет хотел помочь канадскому бюджету частью доходов, полученных от нее. Но только NBC, которая показывала соревнования американцам, потеряла в Ванкувере 200 млн. долл. Рекламные блоки не удалось распродать.

А теперь о Сочи-2014. На подготовку к Олимпиаде Россия планирует потратить 1,054 трлн. рублей, из которых "бюджетных" будет порядка 700 млрд. Каждый житель России, начиная с младенцев и заканчивая пенсионерами, заплатит за "Сочи-2014" около 5 тыс. рублей. И это еще не финиш...

Осталось только подбить итоги вышесказанного. Очень радует оптимизм власти, которая рассчитывает в течение 12 лет выделять на подготовку зимней Олимпиады миллиардные суммы. Да и в проведении игр нет ничего плохого – подъем экономики, общегосударственный ремонт инфраструктуры, повышение имиджа и заявка на состоятельность. Все хорошо… Но неужели сейчас в обнищавшей до нельзя Украине можно воспринимать эту идею как благую. Конечно, верхам с высоты их полета, а вернее достатка, можно проявлять оптимизм. Но лично мне в этой связи вспоминается случай. На одном из переходов бабушка стала колотить сумкой по стоящему у бровки Лексусу. Прохожие бросились успокаивать, мол, зачем же Вы так «самовыражаетесь». А она в ответ: «Да надоело. Они на супермашинах ездят, а мне не хватает на штаны и рубашку внуку-первокласснику». Собравшиеся зеваки ее поддержали: «Подкинь ему бабка и за нас». А припаркованная машина проявляла возмущение сигналом сработанной сигнализации, на вой которой прибежал хозяин авто. Вместо дискуссии с нарушительницей его покоя, он, увидев агрессивно настроенную толпу, громко крикнул: «Не бейте, а всего лишь водитель. И я бы стукнул, если бы не боялся работу потерять»...

Я это к тому, что не то сейчас время, чтобы заниматься декларациями, нужно конкретикой исправлять ситуацию в стране, которая 20 лет катится в пропасть…

Елена Быстрицкая (УНИАН)