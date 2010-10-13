Евро на межбанке значительно вырос

Сегодня на украинском межбанковском рынке торги по доллару США открылись котировками 7,9460/7,9530 грн./долл., к 12:00 сузился спрэд – 7,9465/7,9495 грн./долл. К закрытию торгов ценовые уровни снизились – 7,9425/7,9475 грн./долл.

Об этом сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг».

Рублевый рынок открылся котировками 0,2632/0,2636 грн./рубль, к 12:00 цены выросли –0,2637/0,2639 грн./рубль. К закрытию цены откатились к уровню 0,2634/0,2636 грн./рубль. В России курс доллар-рубль понизился и составил 30,1099 рублей за доллар (-0,0759).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар изменялись в диапазоне 1,3915/1,3970 долл./евро.

Рынок евро-гривня открылся индикативными котировками 11,0965/11,1090 грн./евро, к 12:00 цены ушли вверх – 11,1115/11,1175 грн./евро. К закрытию торгов ценовые показатели по EUR/UAH упали до 11,0925/11,1055 грн./евро.