Азаров обещает поддерживать крупные инвестиционные проекты

Правительство Украины будет на своем уровне оказывать поддержку реализации крупных инвестиционных проектов в стране, которые будут осуществляться с участием иностранных компаний.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ сегодня в ходе выступления на конференции «Украина: от кризиса к росту. Экономика, инвестиции, рынки», которая проходит в Королевском институте международных отношений Бельгии «Эгмон».

«Мы будем такие проекты поддерживать на уровне правительства. Мы создадим при правительстве Совет инвесторов, и приглашаем Вас принять участие в работе этого совета», - сказал Н.АЗАРОВ.

Он особо отметил, что правительство, также в границах своей компетенции, будет решать все конфликтные ситуации, с которыми столкнутся иностранные инвесторы в процессе реализации проектов.

«Мы готовы любые конфликты, которые подведомственны и проходят по линии правительства, разбирать и решать. Мы оптимистически настроены на приток инвестиций в нашу страну», - сказал Н.АЗАРОВ.

Также премьер подчеркнул, что сегодня все работы по подготовке к Евро-2012 в Украине идут по графику.

«Я думаю, что к Евро-2012 страна решит множество своих инфраструктурных задач», - сказал Н.АЗАРОВ.

Приглашая инвесторов в Украину, Н.АЗАРОВ отметил, что большой интерес может вызвать и туристическая сфера, поскольку в Украине хорошие климатические условия, богатая история и потенциал развития различных видов отдыха, в том числе и на берегу моря, и в горах.

«Украина очень красивая страна. Я вчера был в Чернигове – это одна из древнейших наших областей. Я был поражен, насколько наша страна красива и насколько интересна и в историческом, и в культурном плане», - сказал премьер-министр Украины.