Яценюк предлагает отказаться от принятия Налогового кодекса

Лидер политической партии «Фронт перемен», народный депутат Арсений ЯЦЕНЮК в подготовленном законопроекте, который он планирует подать на рассмотрение Верховной Рады, предлагает отказаться от принятия Налогового кодекса.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил журналистам во время пресс-конференции в Кировограде.

Вместе с тем народный депутат предлагает сократить налог на добавленную стоимость, ставку налогообложения доходов граждан и ставку налога на прибыль предприятий.

«Я проанализировал разные закрытые источники. Невозмещенный НДС сегодня составляет около 50 млрд. грн., а не 3 млрд. грн., которые приводит Налоговая администрация. Эти средства нужно полностью вернуть», - отметил лидер партии.

Среди других предложений А.ЯЦЕНЮК назвал внедрение электронной системы возмещения НДС и введение для субъектов малого и среднего бизнеса специальной программы налоговых каникул, которая стимулировала бы их развитие через компенсацию процентных ставок по кредиту.

По словам А.ЯЦЕНЮКА, его законопроект также предусматривает создание государственной программы финансирования занятости населения на каждом предприятии.

«Сейчас я не вижу экономической программы правительства, кроме разговоров о необходимости повышения тарифов и пенсионного возраста. Как можно повышать пенсионный возраст до 65 лет, если средняя продолжительность жизни в Украине – 62 года?» - спросил А.ЯЦЕНЮК.

По его мнению, проблему банкротства Пенсионного фонда нужно решать в первую очередь путем создания рабочих мест.