Отрицательное сальдо внешнеторгового баланса в 2010 г. составит 400 млн. долл. - эксперт

Отрицательно сальдо внешнеторгового баланса Украины по итогам 2010 года составит около 0,4 млрд. долл.

Такое мнение в беседе с корреспондентом УНИАН высказал исполнительный директор центра «CASE-Украина» Дмитрий БОЯРЧУК.

При этом, комментируя данные Государственного комитета статистики Украины относительно динамики внешней торговли товарами за январь-август, согласно которым отрицательное сальдо внешней торговли товарами составило 4,6 млрд. долл., он отметил, что «это более пессимистично, чем ожидалось».

Так, по словам эксперта, темпы роста импорта оказались выше, чем прогнозировалось.

«Фактически экономика не возрождается, а спрос, который в ней появляется, уходит в импортные товары», - отметил Д.БОЯРЧУК.

В то же время эксперт Международного центра перспективных исследований (МЦПИ) Александр ЖОЛУДЬ считает, что неблагоприятная для наших экспортеров ситуация на внешних рынках, а также сезонное увеличение импорта энергоносителей могут определить дальнейшее увеличение отрицательного сальдо внешней торговли товарами к концу года.

«Учитывая сезонный рост импорта в осенне-зимний период из-за импорта энергоносителей, а также тот факт, что ситуация на внешних экспортных рынках не очень благоприятная, можно ожидать дальнейшего расширения дефицита внешней торговли товарами», - отметил А.ЖОЛУДЬ.

Как сообщал УНИАН, отрицательное сальдо внешней торговли товарами в Украине в январе-августе 2010 года составило 4 млрд. 640,9 млн. долл., что на 22,6% больше, чем в январе-августе 2009 года (3 млрд. 786,2 млн. долл.).

За январь-август 2010 года экспорт товаров составил 31 млрд. 590,6 млн. долл. (на 33,2% больше показателя за январь-август 2009 года), импорт – 36 млрд. 231,5 млн. долл. (на 31,8% больше).

Справка УНИАН. Отрицательное сальдо внешней торговли товарами и услугами в Украине в 2009 году уменьшилось в 9,6 раза – до 1 млрд. 380,7 млн. долл. против 13 млрд. 307,6 млн. долл. в 2008 году.

Отрицательное сальдо внешней торговли товарами составило 5 млрд. 732,7 млн. долл., положительное сальдо внешней торговли услугами – 4 млрд. 352 млн. против 18 млрд. 580,9 млн. долл. и 5 млрд. 273,3 долл. соответственно в 2008 году.