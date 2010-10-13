Эксперт: падение спроса на украинский экспорт окажет давление на экономику и курс гривни

Падение мирового спроса на украинский экспорт замедлит восстановление экономики и окажет давление на курс гривни.

Такой прогноз содержится в аналитическом отчете, подготовленном аналитиком инвестиционной компании Phoenix Capital Александром ЛОЗОВЫМ.

Кроме того, считает аналитик, постепенное восстановление внутреннего спроса и нестабильность экспорта создают риск увеличения дефицита текущего счета платежного баланса.

По мнению А.ЛОЗОВОГО, существенное ухудшение баланса внешней торговли Украины связано в первую очередь с сезонным снижением экспорта металлопродукции. «В то время как новость является негативной для украинской экономики, мы ожидаем, что отрицательное сальдо уменьшится в сентябре-ноябре после восстановления торговли металлопродукцией. Однако мы осторожно рассматриваем показатели экспорта в среднесрочном периоде», - подчеркнул аналитик.

Как сообщал УНИАН, отрицательное сальдо внешней торговли товарами в Украине в январе-августе 2010 года составило 4 млрд. 640,9 млн. долл., что на 22,6% больше, чем в январе-августе 2009 года (3 млрд. 786,2 млн. долл.).

За январь-август 2010 года экспорт товаров составил 31 млрд. 590,6 млн. долл. (на 33,2% больше показателя за январь-август 2009 года), импорт – 36 млрд. 231,5 млн. долл. (на 31,8% больше).

Справка УНИАН. Отрицательное сальдо внешней торговли товарами и услугами в Украине в 2009 году уменьшилось в 9,6 раза – до 1 млрд. 380,7 млн. долл. против 13 млрд. 307,6 млн. долл. в 2008 году.

Отрицательное сальдо внешней торговли товарами составило 5 млрд. 732,7 млн. долл., положительное сальдо внешней торговли услугами – 4 млрд. 352 млн. против 18 млрд. 580,9 млн. долл. и 5 млрд. 273,3 долл. соответственно в 2008 году.