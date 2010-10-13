Рост инфляции в Польше ускорился

Рост инфляции в Польше в годовом выражении в сентябре ускорился до 2,5% с 2% в августе-июле т.г.

Как передает корреспондент УНИАН в Польше, такие данные обнародовал Государственный комитет статистики Польши.

По данным Госкомстата, в месячном выражении рост цен составил 0,6% после 0,4% дефляции в августе.

Напомним, Министерство финансов Польши ожидало годовой инфляции на уровне 2,3%, месячной 0,3%.

Как сообщал УНИАН, ранее эксперты прогнозировали ускорение роста цен с сентября, что выведет годовую инфляцию на уровень 3%.

В 2009 году инфляция в Польше снизилась до 3,5% после роста на 4,2% в 2008 году. В 2007 году инфляция составила 2,5%.