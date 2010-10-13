Чистая прибыль корпорации Intel в третьем квартале выросла на 58%

Чистая прибыль корпорации Intel в III квартале 2010 г. выросла на 58% по сравнению с аналогичным периодом 2009 года и составила 3 млрд. долл. (финансовые результаты, учтенные по системе GAAP).

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе корпорации.

Выручка корпорации Intel по итогам III квартала 2010 г. впервые превысила 11 млрд. долл., составив 11,1 млрд. долл., что на 18% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Операционная прибыль составила 4,1 млрд. долл. (рост на 57,7%).

Расходы на исследования и разработки, маркетинг и управление корпорации составили около 3,2 млрд. долл.

Оценка Intel финансовых результатов на IV квартал не учитывает влияние каких-либо поглощений, действий с капиталом и других операций, которые могут быть завершены после 12 октября.

Корпорация прогнозирует в IV квартале 2010 года выручку 11,4 млрд. долл. (+/- 400 млн.). Расходы на исследования и разработки, маркетинг и управление составят приблизительно 3,2 млрд. долл. Капитальные затраты по итогам всего года составят 5,2 млрд. долл.( +/- 200 млн.).

Справка УНИАН. Intel – мировой лидер в разработке инновационных решений для вычислительной техники. Специалисты корпорации создают высокотехнологичные продукты, являющиеся основой компьютеров и других вычислительных устройств во всем мире.