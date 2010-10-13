Клюев: за 7 месяцев товарооборот между Украиной и Россией почти удвоился

Первый вице-премьер-министр Украины Андрей КЛЮЕВ отмечает почти двукратный рост объема взаимной торговли между Украиной и Россией по итогам января-июля текущего года.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе первого вице-премьера, об этом он заявил на встрече с первым заместителем главы правительства Российской Федерации Игорем ШУВАЛОВЫМ.

По его словам, в этот период объем торговли между странами в денежном выражении достиг 22 млрд. долл. США.

А.КЛЮЕВ выразил убеждение, что при таких темпах роста годовой рубеж в 50 млрд. долл. во взаимной торговле является вполне осуществимым заданием.

Сообщается также, что в рамках встречи первые вице-премьеры России и Украины обсудили подготовку к седьмому заседанию украинско-российского межправительственного комитета по экономическому сотрудничеству, проведение которого запланировано на 27 октября. Кроме того, участники встречи обсудили широкий круг вопросов сотрудничества между Украиной и Россией, в частности, в сфере ядерной энергетики, авиастроения, ракетно-космической отрасли, судостроения, транспортной сфере.

Среди прочего А.КЛЮЕВ и И.ШУВАЛОВ обсудили перспективы сотрудничества в области инфраструктурных проектов, а также возможность проведения 27 октября в Киеве украинско-российского делового форума «Украина - Россия: инфраструктурные проекты. Вопрос модернизации».