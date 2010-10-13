Янукович поручил Азарову срочно замедлить темпы инфляции

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ поручил правительству разработать план безотлагательных мер, направленных на замедление темпов инфляции и недопущение ухудшения жизни граждан.

Как сообщает пресс-служба главы государства, в частности, с целью недопущения ухудшения уровня жизни граждан, снижения реальных доходов населения, превышения прогнозного годового уровня роста потребительских цен Президент поручил премьер-министру Николаю АЗАРОВУ до 1 ноября 2010 г. проанализировать ситуацию на потребительском рынке, определить причины роста цен на продукты питания сверх возможного влияния сезонного фактора и по результатами разработать план безотлагательных мероприятий, направленных на замедление темпов инфляции, в первую очередь рост цен на продукты питания, входящих в минимальный потребительский бюджет.

Кроме того, глава правительства и председатель Нацбанка должны до 1 ноября с.г. принять меры относительно стимулирования повышения экономической активности в секторах, на продукцию которых наблюдается рост цен, в том числе путем содействия увеличению объемов кредитования субъектов ведения хозяйства.

Председателю Антимонопольного комитета Украины Алексею КОСТУСЕВУ поручено до 1 декабря с.г. осуществить проверку соблюдения законодательства о защите экономической конкуренции относительно наличия согласованных действий субъектов ведения хозяйства, влияющих на рост потребительских цен.