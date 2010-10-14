Торги на межбанке открылись котировками 7,9430-7,9540 грн./долл.

Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись котировками 7,9430/7,9540 грн./долл., цены на российскую валюту поднялись до 0,2649/0,2653 грн./рубль, котировки по евро-гривне ушли вверх – 11,1820/11,1995 грн./евро.

Об этом сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг».

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар снова выросли – 1,4086/1,4088 долл./евро (вторник, 13 октября, – 1,3967/1,3969 долл./евро).

В среду, 13 октября, Национальный банк Украины вышел на рынок с интервенцией по валютной паре доллар-гривня – 7,9100/7,9420.