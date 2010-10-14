Курс доллара в Токио упал до минимума за последние 15,5 лет

Курс американского доллара в Токио упал сегодня до самого низкого уровня за последние пятнадцать с половиной лет. В некоторые моменты операций за него дают уже менее 81,3 иены. Как отмечает ИТАР-ТАСС, это самый низкий курс с конца апреля 1995 г.

Инвесторы отказываются от инструментов в американской валюте, доходность по которым сейчас существенно сократилось. Игроки на рынке переориентировались в сторону иены, что привело к очередному повышению ее курса. Удорожание национальной валюты больно бьет по интересам японских компаний, ориентированных на внешние рынки. Оно снижает конкурентоспособность их товаров и сокращает прибыли от операций за границей при их пересчете в иены.

Это приводит к растущему переводу производственных мощностей японских компаний за рубеж. Автогигант Toyota, например, объявил сегодня о предстоящем полном прекращении экспорта из Японии своих популярных седанов Corolla. Теперь они будут производиться только на заводах корпорации за границей.