Аудиторы выявили факты финнарушений Кабмином Тимошенко

Международные аудиторы выявили факты нецелевого использования средств государственного бюджета и мошенничества при участии представителей правительства Тимошенко.

Об этом во время пресс-конференции в УНИАН заявили представители фирм, которые осуществляли аудит (Trout Cacheris, PLLC и Akin Gump Strauss Hauer & Feld LLP, при участии Kroll, Inc).

«Расследование выявило доказательства нецелевого использования государственных средств и мошенничества при участии должностных лиц предыдущего правительства Украины, некоторых министерств и частных компаний», - говорится в отчете по результатам аудита.

Расследование проводилось по шести ранее определенным направлениям.

Так, аудиторы выявили факт приобретения в ноябре 2009 года для Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций Украины 27 автомобилей марки Renault Master по цене 799 тыс. грн. за один автомобиль. Транспортные средства были ввезены в Украину в 2007 году по цене около 242 тыс. грн. за автомобиль.

В ходе аудита была проведена проверка факта закупки сахара Государственным комитетом Украины по государственному материальному резерву в феврале 2010 года. Госкомрезерв заключил договор с компанией-посредником на поставку 22150 тонн сахара по цене 11000 грн. за тонну, на общую сумму более 243 млн. грн. «Госкомрезерв осуществил предоплату в полном объеме до марта 2010 года, но только 5000 тонн сахара было поставлено по состоянию на конец августа 2010 года», - говорится в отчете.

Аудиторами было осуществлено расследование использования средств, полученных в рамках Киотского протокола в сумме 320 млн. евро. «Денежные средства в полном объеме должны были храниться на отдельных счетах и использоваться исключительно для реализации проектов по охране природы. Вместо этого премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО три раза поручала Государственному казначейству осуществить перевод значительных сумм из полученных 320 млн. евро с отдельных счетов… на общий счет Государственного казначейства, что является нарушением условий международных договоров», - говорится в отчете. При этом указывается, что из указанных средств 200 млн. евро (2,3 млрд. грн.) были безвозвратно перечислены в июле и августе 2009 года в Пенсионный фонд Украины.

Аудиторы также заявляют о нарушениях при закупке Министерством здравоохранения Украины автомобилей "Опель-Комбо", лекарственных средств и медоборудования. Речь идет о закупке 1000 транспортных средств для потребительских нужд, которые имели ограниченное медицинское назначение. Для финансирования их приобретения Минздрав осуществил заем в размере 101 млн. евро. В отчете отмечается, что государственные средства были потрачены на приобретение «возможно ненужного оборудования и транспортных средств», которые также использовались в качестве передвижной рекламной акции программы правительства Ю.ТИМОШЕНКО.

Аудиторы также заявляют о мошеннических действиях в 2008-2009 гг. во время приобретения Минздравом через ряд подставных фирм - посредников вакцин и лекарственных препаратов на сумму более 250 млн. грн. и медицинского оборудования на сумму 100 млн. грн. «Вместо приобретения вакцин и медицинского оборудования непосредственно от производителей, украинские компании приобретали товары через компании-посредники, большинство из которых были офшорные подставные компании, с целью сокрытия цены производителя и получения большей надбавки», - указывается в отчете.

Еще одним объектом изучения стало финансирование программы регистрации прав собственности на земельные участки в сумме 6,4 млн. грн., которая была принята правительством Ю.Тимошенко. В отчете говорится, что указанные средства были выделены из Стабилизационного фонда госбюджета без необходимого на то согласования с профильным комитетом Верховной Рады Украины.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров постановлением №334 от 5 мая т.г. определил аудитором эффективности использования бюджетных средств в 2008-2009 гг. и I квартале 2010 г. компанию “Trout Cacheris, PLLC” (г. Вашингтон).