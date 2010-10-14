Эксперт: ставки по ипотеке до конца года могут снизиться на 1,5-2%

Процентные ставки по ипотечным кредитам до конца текущего года могут снизиться на 1,5-2%.

Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение высказал региональный менеджер Piraeus Bank Игорь КЛИМЕНКО сегодня на пресс-конференции.

«Сегодня практически каждую неделю какой-то из банков снижает ставки. Такая тенденция есть, и она будет до конца года продолжаться. Возможно, снижение на 1,5-2% до конца года мы можем ожидать, если сохранится тенденция, которая наблюдается в последние два квартала», – сказал он.

По мнению эксперта, применение банками плавающей ставки по ипотечным кредитам может привести к тому, что заемщики будут платить меньше, поскольку сегодня наблюдается тенденция снижения ставок по депозитам, что, в свою очередь, повлечет за собой снижение ставок по ипотеке.

И.КЛИМЕНКО считает, что к докризисным ставкам по ипотечным кредитам в размере 12-13% в гривне «мы сможем прийти не раньше чем через полтора года».

По данным компании «Простобанк Консалтинг», размещенным на сайте компании, на начало октября т.г. средняя реальная ставка по ипотечным кредитам на вторичном рынке жилья составляет 21,3% годовых. При этом средняя процентная ставка по ипотеке сроком на 20 лет составляет 19,76%. Сегодня ипотечное кредитования на вторичном рынке жилья предоставляют 17 банков.