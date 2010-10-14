Доллар дешевеет к иене и евро

Доллар в четверг продолжил дешеветь к евро и иене после публикации негативных статданных по рынку труда США и инфляции в стране, которые повысили вероятность принятия ФРС новых мер поддержки экономики, свидетельствуют данные торгов, сообщает РИА Новости.

Доллар на 17.51 мск подешевел к единой европейской валюте до 1,4073 доллара за евро против 1,3957 доллара за евро днем ранее. Ранее доллар дешевел к евро до минимального уровня с января текущего года - 1,4103 доллара за евро.

К иене американская валюта также подешевела - до 81,49 иены за доллар против 81,77 иены за доллар. Ранее в ходе торгов доллар обновил минимальный с апреля 1995 года курс к иене, упав в цене к японской валюте до 80,89 иены за доллар.

В целом курс доллара к корзине шести валют стран - основных торговых партнеров США снизился на 0,65% до 76,57 пункта.