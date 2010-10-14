Литвин: госбюджет-2011 будет принят до Нового года

15:43, 14 октября 2010
Финансы
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До Нового года будет принят бюджет на 2011 год, потому что «у нас просто другого выхода нет».

Об этом заявил в интервью журналистам председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН.

При этом он отметил: «Тем более, что у нас продолжается сотрудничество с МВФ, так нужно придерживаться параметров, которые предусмотрены соответствующим соглашением». Он сказал, что для того чтобы можно было придерживаться параметров, в частности, дефицита бюджета, необходимо «принять этот документ».

В.ЛИТВИН сообщил, что сейчас правительство работает над проектом бюджета на 2011 год. По его словам, сегодня утром он имел разговор с министром финансов Украины, и «они уже работают, исходя из того, что будет принят, очевидно, с изменениями и дополнениями, этот Налоговый кодекс, над которым сейчас работает Верховная Рада».

В.ЛИТВИН Отметил, что «где-то числа 3, 4 или 5 ноября, очевидно, он (речь идет о проекте Налогового кодекса – УНИАН) должен быть готов к рассмотрению во втором чтении».

В то же время, В.ЛИТВИН сказал, что необходимо «очень придирчиво согласовать все позиции с Президентом, потому что он последнее слово будет говорить – подписывать, а здесь нам на вето нарываться не нужно».

Он отметил, что также необходимо услышать тех людей, которые сегодня критикуют проект Налогового кодекса, внесенный на рассмотрение парламента правительством Украины. 

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