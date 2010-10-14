Межбанк закрытие: доллар снизился, евро вырос

Сегодня на украинском межбанковском рынке торги по доллару США открылись котировками 7,9430/7,9540 грн./долл., к 12:00 сузился спрэд – 7,9440/7,9480 грн./долл. К закрытию торгов ценовые уровни снизились – 7,9425/7,9465 грн./долл.

Об этом сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг».

Рублевый рынок открылся котировками 0,2649/0,2653 грн./рубль, к 12:00 цены сконцентрировались в диапазоне 0,2650/0,2652 грн./рубль. К закрытию цены поднялись до 0,2653/0,2655 грн./рубль. В России курс доллар-рубль упал и составил 30,0075 рублей за доллар (-0,1024).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар изменялись в диапазоне 1,3955/1,4120 долл./евро. Рынок евро-гривня открылся индикативными котировками 11,1820/11,1995 грн./евро, к 12:00 цены незначительно понизились – 11,1810/11,1895 грн./евро. К закрытию торгов ценовые показатели по EUR/UAH ушли вверх – 11,1925/11,2045 грн./евро.