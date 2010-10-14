Эксперт прогнозирует сохранение значительного спроса на ОВГЗ

В ближайшей перспективе можно ожидать сохранения довольно большого спроса на облигации внутреннего государственного займа (ОВГЗ).

Такое мнение в комментарии агентству УНИАН высказал финансовый аналитик компании Astrum Investment Management Сергей ФУРСА.

Он отметил, что спрос на госбумаги обусловлен, в частности, ситуацией на глобальных рынках, избытком ликвидности и активизацией инвестиций в развивающиеся рынки.

«В Украине доходность на данный момент значительно выше, что и привлекает инвесторов-нерезидентов. А выпуск НДС-облигаций сделал этот рынок ликвидным, сюда рванули покупатели, и это привело к ралли (повышению доходности – УНИАН). Потенциал ралли еще сохраняется, хотя большая часть пути, безусловно, уже пройдена», – сказал С.ФУРСА.

Также он подчеркнул, что на сегодняшний день Министерству финансов целесообразно снижать доходность, когда это позволяет рынок, поскольку год назад рынок диктовал условия, а сейчас диктует правительство.

«По мере снижения доходности снизится и спрос, но мы ожидаем, что на определенном уровне он сохранится, и рынок ОВГЗ останется наибольшим из сегментов фондового рынка Украины», – отметил С.ФУРСА.

Как сообщал УНИАН, Министерство финансов Украины на аукционе во вторник, 12 октября, привлекло от продажи облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) 889 млн. 498 тыс. грн.

От реализации облигаций со сроком погашения 16 марта 2011 года (срок обращения – 154 дня) и доходностью 6,5% годовых в бюджет удалось привлечь 447,854 млн. грн. Бумаги с тем же сроком погашения 28 сентября т.г. размещались под 7,15% годовых.

Облигации со сроком погашения 31 августа 2011 года (срок обращения – 322 дня) и установленной доходностью 8% годовых были реализованы на 361,021 млн. грн. Бумаги с тем же сроком погашения 28 сентября т.г. размещались под 9% годовых.

ОВГЗ со сроком погашения 27 марта 2013 года (срок обращения – 896 дней) и доходностью 10,75% были размещены на сумму 10,847 млн. грн. На аукционе 28 сентября т.г. эти же бумаги размещались под 12% годовых.

Продажа бумаг со сроком погашения 28 января 2015 года (срок обращения – 1568 дней) под 11% годовых обеспечила поступления в бюджет на уровне 69,776 млн. грн. Раньше Минфин выставлял на аукцион пятилетние ОВГЗ, но заявок на их приобретение не поступало.