Сбербанк России намерен к 2014 г. увеличить свою долю на рынке Украины

Сбербанк России намерен к 2014 году увеличить свою долю на рынке Украины с 1% до 3,5%.

Об этом заявил президент, председатель правления Сбербанка Российской Федерации Герман ГРЕФ сегодня на пресс-конференции в Киеве.

«Мы имеем хорошие перспективы органического роста. Задача - в течении трех лет в три раза увеличить наш баланс, - сказал Г.ГРЕФ, - пока мы занимаем на рынке долю очень небольшую, порядка 1%. К 2014 г. мы будем занимать долю порядка 3,5%».

Характеризируя ситуацию в банковском секторе Украины, Г.ГРЕФ отметил большое количество «нестандартных ситуаций» и «нестандартное поведение заемщиков». Например, он отметил факты нестандартных судебных решений (в Украине имели место судебные решения по иску заемщиков о признании недействительными заключенных кредитных договоров – УНИАН).

«Это все создает большие препятствия для таких массированных инвестиций в банковский сектор, как таковой», - сказал Г.ГРЕФ.

Среди первоочередных задач в банковском секторе Украины банкир назвал «оздоровление ситуации в сфере валютного регулирования».

Справка УНИАН. АО «Дочерний банк Сбербанка России» ("Сбербанк России", г. Киев) зарегистрировано в июне 2001 года, является 100% дочерним банком АБ «Сберегательный банк Российской Федерации» (г. Москва).

Активы банка на 1 июля 2010 года составили 7,097 млрд. грн., кредиты и задолженность клиентов – 5,981 млрд. грн., обязательства – 6,01 млрд. грн., уставный капитал – 2,31 млрд. грн., собственный капитал – 1,087 млрд. грн.

«Сбербанк России» по итогам первого полугодия 2010 г. получил убыток 1,49 млрд. грн.