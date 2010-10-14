Гостаможслужба намерена разрешить оформления товаров в любом таможенном органе

Государственная таможенная служба Украины на сегодняшний день разрабатывает изменения в Таможенный кодекс, которыми вводится процедура оформления перемещаемых через границу товаров в любом таможенном органе без привязки к месту регистрации предприятий.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня во время рабочего совещания в Гостаможслужбе сообщил первый заместитель председателя ведомства Александр ДОРОХОВСКИЙ.

«На сегодня Гостаможслужба разрабатывает изменения к законодательству для предоставления возможности оформления в любом таможенном органе без привязки к месту регистрации предприятий», - отмети он.

Напомним, сегодня предприятия обязаны аккредитоваться и оформлять перемещаемые через границу товары в таможенных органах согласно месту регистрации.

Данное нововведение предоставит дополнительную возможность ускорения осуществления таможенного оформления товаров как по месту их поступления, так и непосредственно в пунктах пропуска через таможенную границу Украины.

В пресс-службе Гостаможслужбы пока не уточняют сроки подачи соответствующего законопроекта на рассмотрение Кабинета Министров.