Эксперт: ставки по депозитам для бизнеса в сентябре упали почти на два пункта

Ставки по депозитам для бизнеса в течение сентября 2010 года упали по отдельным видам банковских продуктов почти на два процентных пункта.

Об этом сообщил в комментарии агентству УНИАН председатель правления «Брокбизнесбанка» Сергей МИШТА.

По его мнению, «это обусловлено тем, что в условиях прироста депозитного портфеля, по которому банки несут траты, еще более обостряется вопрос размещения избыточной ликвидности в активные операции». Наращивать же объемы новых выдач кредитов можно лишь при условии снижения их стоимости, считает эксперт.

Однако при этом, подчеркнул С.МИШТА, снижение стоимости депозитов и их прирост не вызвал бума кредитования экономики. «За время кризиса кредитное качество заемщиков серьезно пострадало, и банки, став более осторожными, кредитуют очень избирательно», - отметил он.