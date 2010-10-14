Прогноз рейтинга Киева Moody's улучшило с «негативного» до «стабильного»

Международное рейтинговое агентство Moody`s улучшило прогноз рейтингов Киева, Харькова и Бердянска (Запорожская обл.) с «негативного» до «стабильного».

Об этом говорится в сообщении рейтингового агентства, текстом которого располагает УНИАН.

Согласно сообщению, были улучшены прогнозы рейтингов "В2" Киева, Харькова и Бердянска по обязательствам в иностранной и национальной валюте.

Как сообщал УНИАН, 12 октября Moody`s улучшило прогноз рейтингов 14 украинских банков.

Так с «негативного» до «стабильного» улучшены прогнозы рейтингов «Креди Агриколь», «ОТП Банка», «ПриватБанка», «Укрэксимбанка», «УкрСиббанка», «Райффайзен Банка Аваль», «Дочернего банка Сбербанка России», «Первого украинского международного банка», банка «Форум», банка «Пивденный», «Ощадбанка», «Донгорбанка», «Проминвестбанка» и «Укргазбанка».

11 октября Moody`s изменило с «негативного» на «стабильный» прогноз суверенного рейтинга Украины на уровне «В2».