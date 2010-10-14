Кабмин отменяет поддержку экспортной деятельности малого и среднего бизнеса

Кабинет министров Украины отменяет поддержку экспортной деятельности малого и среднего бизнеса.

Согласно правительственному распоряжению от 12 октября 2010 г. №1978-р, текст которого размещен на официальном сайте КМУ, вносятся изменения в план мероприятий по поддержке экспортной деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства, утвержденный распоряжением Кабмина от 21 мая 2009 г. №569.

В частности, из данного плана исключается пункт 6, которым предусматривалось сокращение для предприятия на 50% суммы налога на прибыль, полученной в результате прироста объемов экспорта продукции. Также данным пунктом предусматривалось обеспечение гарантированного своевременного возмещения налога на добавленную стоимость предприятиям.