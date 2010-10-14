Курс Нацбанка 15 октября

Нацбанк установил 15 октября курс гривни:100 USD США – 790.8800 (14 октября – 790.9900)100 EUR – 1115.2199 (14 октября – 1104.0638)10 RUR – 2.6423 (14 октября – 2.6255) Учетные курсы банковских металлов НБУ с 15 октября за 10 тройских унций (грн.): 959XAU 10Золото-109200.76 (14 октября-107455.99)961XAG 10Серебро-1936.87(14 октября-1861.20)962XPT 10Платина-135477.74(14 октября-134310.10)964XPD 10Палладий47057.36(14 октября-46905.71)

Нацбанк установил 15 октября курс гривни: 100 USD США – 790.8800 (14 октября – 790.9900) 100 EUR – 1115.2199 (14 октября – 1104.0638) 10 RUR – 2.6423 (14 октября – 2.6255) Учетные курсы банковских металлов НБУ с 15 октября за 10 тройских унций (грн.): 959XAU 10Золото-109200.76 (14 октября-107455.99) 961XAG 10Серебро-1936.87(14 октября-1861.20) 962XPT 10Платина-135477.74(14 октября-134310.10) 964XPD 10Палладий47057.36(14 октября-46905.71)

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