Промпроизводство в еврозоне в августе выросло на 1,0%, в ЕС-27 – на 0,8%

В августе этого года промышленное производство в странах зоны евро выросло на 1,0%, по сравнению с июлем 2010 года, во всех странах-членах ЕС (ЕС-27) – выросло на 0,8%.

Об этом УНИАН сообщили в Евростате.

По сравнению с августом 2009 года, в августе 2010 года промышленное производство выросло на 7,9% в зоне евро и на 7,5% в ЕС-27.

В августе 2010 года, по сравнению с июлем 2010 года, производство в энергетическом секторе снизилось на 0,7% в зоне евро и на 0,3% в ЕС-27. Производство в сфере полуфабрикатов выросло на 1,4% в зоне евро и на 1,0% в ЕС-27, товаров непродолжительного использования сократилось на 0,2% в зоне евро и не изменилось в ЕС-27. Производство в сфере капитальных товаров выросло на 3,0% в еврозоне и на 2,6% в ЕС-27. Производство в сфере товаров длительного использования выросло на 1,8% в еврозоне и на 1,4% в ЕС-27.

В августе, по имеющимся данным, наибольший рост промышленного производства по сравнению с июлем зарегистрирован в Греции (5,6%), Литве и Словении (по 5,2%), Португалии (3,8%).

Снижение наблюдалось только в Ирландии (-13,6%), Дании (-6,6%) и Швеции (-4,0%).