НБУ обязал банки до 1 ноября предоставить копии договоров на проведение аудита

Национальный банк Украины (НБУ) обязал коммерческие банки до 1 ноября т.г. предоставить ему копии договоров на проведение аудита по итогам 2010 года. Об этом говорится в письме НБУ (№47-511/7168-17906), текстом которого располагает УНИАН.

«Банки должны подать до 1 ноября 2010 года в Национальный банк Украины… засвидетельствованную банком копию договоров на проведение аудита годовой

финансовой отчетности за 2010 год», - говорится в документе.

В случае проведения аудита согласно международным стандартам, банк должен предоставить в НБУ информацию о названии аудиторской фирмы, с которой заключен такой договор, и сроки окончание аудиторской проверки.

Регулятор в своем письме напоминает банкам о рекомендации Комитета по вопросам аудита банков НБУ. В частности, банкам 1-й и 2-й групп рекомендуется воздержаться от заключения договоров на проведение аудиторской проверки годовой финансовой отчетности за 2010 год с аудиторскими фирмами, которые не придерживаются требований законодательства Украины, в том числе Международных стандартов аудита.

Как сообщал УНИАН, на аудиторские компании, которые проводили аудит банков по итогам деятельности в 2009 году, Нацбанком были возложены обязанности по проведению стресс-тестирования.