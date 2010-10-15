Эксперт: темпы инфляции в Украине по итогам года могут составить 12,4%

В связи с начинающимся в мировой экономике циклом повышения товарных цен удержать темпы инфляции в стране в пределах 10% ближайшие три-четыре года будет очень сложно, инфляция в Украине по итогам года может составить 12,4%. Таково мнение Николая Ивченко, руководителя информационно-аналитического центра FOREX CLUB в Украине.

Он также отметил, что добавляют неуверенности в этом вопросе и проблемы с государственным аграрным фондом и резервными запасами товаров первой необходимости. Это связано с традиционной нехваткой денег в государственном бюджете.

По словам Н.Ивченко, за последние сем лет темпы инфляции в Украине ниже 10% не снижались. Высокие темпы инфляции у многих ассоциируются с экономическим ростом. С одной стороны это так. Однако с другой стороны, высокие темпы инфляции сдерживают этот рост из-за высоких ставок по кредитам и недокредитованности национальной экономики, особенно в период выхода из кризиса. Например, ставки по ипотечным кредитам в гривне в данный момент составляют 22%.

"Украине рано или поздно придется решать задачу по снижению темпов инфляции, чтобы попасть в когорту таких стран, как Польша, Чехия, Болгария, Венгрия, Эстония, где темпы инфляции находятся в пределах 4%. Это вопрос не менее шести-семи лет", подчеркнул Н.Ивченко.

По мнению эксперта, темпы инфляции в октябре вряд ли превысят сентябрьский показатель, так как внутренние цены на зерно снизились из-за введения квот на экспорт товаров данной группы.

По темпам роста инфляции в сентябре (10,5%) Украина занимает одно из лидирующих мест среди стран СНГ и восточной Европы. Примечательно, что по данному показателю страна близка к Молдавии, Армении, Румынии, где доля теневой экономики и уровень долларизации традиционно высокие.

Темпы инфляции в сентябре 2010 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года стран СНГ и восточной Европы:

1. Киргизия – 12,1%

2. Украина – 10,5%

3. Молдавия – 8%

4. Армения – 7,8%

5. Румыния – 7,77%

6. Казахстан – 7%

7. Беларуссия – 7%

8. Россия – 7%

9. Азербайджан – 5% (данные по сравнению с январем-августом 2009 года)

10. Таджикистан – 4,9%

11. Эстония – 4%

12. Венгрия – 3,8%

13. Болгария – 3,5%

14. Польша – 2% (данные за июль)

15. Чехия – 2%

16. Литва – 1,8%

17. Латвия – 0,4%

С учетом последних событий на мировом и отечественном рынках аналитики FOREX CLUB в Украине пересмотрели пргнозное значение темпов роста инфляции в стране по итогам 2010 года с 10,5% до 12,4%.