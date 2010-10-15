Эксперт: темпы инфляции в Украине по итогам года могут составить 12,4%
В связи с начинающимся в мировой экономике циклом повышения товарных цен удержать темпы инфляции в стране в пределах 10% ближайшие три-четыре года будет очень сложно, инфляция в Украине по итогам года может составить 12,4%. Таково мнение Николая Ивченко, руководителя информационно-аналитического центра FOREX CLUB в Украине.
Он также отметил, что добавляют неуверенности в этом вопросе и проблемы с государственным аграрным фондом и резервными запасами товаров первой необходимости. Это связано с традиционной нехваткой денег в государственном бюджете.
По словам Н.Ивченко, за последние сем лет темпы инфляции в Украине ниже 10% не снижались. Высокие темпы инфляции у многих ассоциируются с экономическим ростом. С одной стороны это так. Однако с другой стороны, высокие темпы инфляции сдерживают этот рост из-за высоких ставок по кредитам и недокредитованности национальной экономики, особенно в период выхода из кризиса. Например, ставки по ипотечным кредитам в гривне в данный момент составляют 22%.
"Украине рано или поздно придется решать задачу по снижению темпов инфляции, чтобы попасть в когорту таких стран, как Польша, Чехия, Болгария, Венгрия, Эстония, где темпы инфляции находятся в пределах 4%. Это вопрос не менее шести-семи лет", подчеркнул Н.Ивченко.
По мнению эксперта, темпы инфляции в октябре вряд ли превысят сентябрьский показатель, так как внутренние цены на зерно снизились из-за введения квот на экспорт товаров данной группы.
По темпам роста инфляции в сентябре (10,5%) Украина занимает одно из лидирующих мест среди стран СНГ и восточной Европы. Примечательно, что по данному показателю страна близка к Молдавии, Армении, Румынии, где доля теневой экономики и уровень долларизации традиционно высокие.
Темпы инфляции в сентябре 2010 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года стран СНГ и восточной Европы:
1. Киргизия – 12,1%
2. Украина – 10,5%
3. Молдавия – 8%
4. Армения – 7,8%
5. Румыния – 7,77%
6. Казахстан – 7%
7. Беларуссия – 7%
8. Россия – 7%
9. Азербайджан – 5% (данные по сравнению с январем-августом 2009 года)
10. Таджикистан – 4,9%
11. Эстония – 4%
12. Венгрия – 3,8%
13. Болгария – 3,5%
14. Польша – 2% (данные за июль)
15. Чехия – 2%
16. Литва – 1,8%
17. Латвия – 0,4%
С учетом последних событий на мировом и отечественном рынках аналитики FOREX CLUB в Украине пересмотрели пргнозное значение темпов роста инфляции в стране по итогам 2010 года с 10,5% до 12,4%.