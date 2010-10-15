Индекс деловых ожиданий в Украине снизился

В Украине индекс деловых ожиданий в III квартале снизился с 121,8% до 115,4%, сообщает Национальный банк Украины.

Результаты опроса относительно деловых ожиданий предприятий в III квартале 2010 года, который был проведен в августе т.г., обнародованы на сайте Нацбанка.

«По прогнозам респондентов, в следующие 12 месяцев все составляющие индекса, кроме инвестиционных расходов на выполнение строительных работ, будут ухудшаться, хотя балансы ответов относительно финансово-экономического состояния предприятий, объемов реализации как на внутреннем, так и на внешнем рынках, инвестиционных вложений и занятости остаются позитивными», - говорится в информации.

Согласно результатам опроса, респонденты ожидают замедления роста объемов производства товаров и услуг в Украине в следующие 12 месяцев. Об этом свидетельствует снижение баланса ожиданий (разница между процентом позитивных и негативных оценок) на 19,7 п.п. до 17,5%.

Инфляционные ожидания, после последовательного снижения на протяжении трех предыдущих кварталов, выросли и составили в среднем 14,5% на следующие 12 месяцев против 11,8% в предыдущем квартале. Основными факторами влияния на потребительские цены респонденты назвали рост расходов на производство и доходов населения. Существенно усилилось влияние на инфляцию ожидаемых налоговых изменений. Оценки влияния на инфляционные процессы колебаний обменного курса гривни и действий НБУ продолжали снижаться.

Доля респондентов, которые не ожидают изменений курса гривни к доллару США и евро, уменьшилась.

Оценки текущей экономической активности остаются сдержанными, что свидетельствует о медленном восстановлении экономики. Согласно результатам опроса, респонденты продолжают негативно оценивать текущее финансово-экономическое состояние своих предприятий, хотя негативный баланс ожиданий уменьшился и составил «минус» 9,7% против «минус» 18,0% во 2-м квартале 2010 года.

Ожидания относительно роста цен на приобретаемые товары и услуги и на продукцию собственного производства усилились. Производственные расходы и расходы на оплату наемных работников будут расти. Рост цен на сырье и материалы и на энергоносители остаются самыми влиятельными факторами изменений исходных цен. Среди факторов, которые сдерживают наращивание объемов производства, чаще всего назывались избыточное налоговое давление и слишком высокие цены на энергоносители. Оценка влияния курсовых колебаний на исходные цены и наращивание производства продолжает снижаться.

По данным НБУ, опрос проведен среди 1192 предприятий во всех регионах Украины, которые представляют экономику по основным видам деятельности, формам собственности, количеству работников.

Предоставленные результаты являются отображением лишь мнения респондентов - руководителей предприятий Украины в августе 2010 года и не являются оценками НБУ.