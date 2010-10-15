Торги на межбанке открылись котировками 7,9430-7,9485 грн./долл.
11:41, 15 октября 2010Финансы
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Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись котировками 7,9430/7,9485 грн./долл., цены на российскую валюту снизились – 0,2634/0,2637 грн./рубль, котировки по евро-гривне ушли вниз – 11,1740/11,1865 грн./евро.
Об этом сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг».
На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар понизились – 1,4070/1,4072 долл./евро (четверг, 14 октября, - 1,4086/1,4088 долл./евро).
В четверг, 14 октября, Национальный банк Украины на рынок не выходил.
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