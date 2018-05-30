Налоговый кодекс: каким будет налог на прибыль...

Сокращая в Налоговом кодексе ставку налога на прибыль, правительство расширяет его базу применения. В результате, снижение фискального давления на бизнес может оказаться не таким уж и ощутимым. Более того, дополнительные нормы, регламентирующие порядок расчета налоговых обязательств, усложнят отчетность. Складывается впечатление, что Кабмин, правильно расставив задачи и приоритеты налоговой реформы, не способен технологически грамотно их решить. Это является следствием того, что серьезными вопросами занимаются политики, а не профильные специалисты.

После принятия парламентом в первом чтении Налогового кодекса, поданного правительством, большинство экономистов и политиков, ухватившись всего лишь за одну норму, которая сокращает номинальную ставку налога на прибыль, заявили о главном достижении документа – снижении фискального бремени для бизнеса. Действительно, проектом кодека устанавливается, что ставка налога на прибыль будет поэтапно снижена (с 01.01.2011 по 31.12.2012 - 19%, с 01.01.2013 по 31.12.2014 - 18%, с 01.01.2015 по 31.12.2015 - 17%, с 2016 - 16%).

Таким образом базовая ставка налога на прибыль в итоге будет снижена до 16%. К слову, новым Бюджетным кодексом, подписанным Президентом и на основании которого должен формироваться бюджет-2011, предусматривается введение дополнительной ставки налога на прибыль до 5%. Действительно, данная норма была в первом варианте Налогового кодекса, но потом ее изъяли, а вот в Бюджетном кодексе аннулировать забыли. Депутаты, похоже, таких мелочей не замечают, а вот местные советы теоретически могут начинать устанавливать дополнительные ставки еще до того, как базовая будет снижена.

Стоит отметить, что проект Налогового кодекса предусматривает также ставку в 0%. До 1 января 2020 года налог на прибыль не будут платить производители биотоплива и техники, которая на нем работает, компании, добывающие и использующие газ (метан) из угольных месторождений. Данные льготы являются условными, т.к. вырученные деньги должны идти на конкретные цели, в данном случае на снижение себестоимости биотоплива, увеличение объемов производства и обновление технической базы, соответственно.

Кроме того, на 10 лет отменяется налог на прибыль для следующих предприятий: отели выше 2 звезд (если они были введены в эксплуатацию до 1 сентября 2012 года), предприятия легкой промышленности (которые не работают с давальческим сырьем), разработчики самолетов. Производители комплектующих для самолетов и вертолетов не будут платить налог 5 лет. До 1 января 2015 года освобождаются от налога на прибыль издательства и полиграфические предприятия, которые производят книжную продукцию в Украине (кроме эротической).

Правительство утверждает, что, снизив на 9 п.п. номинальную ставку на прибыль, оно создает один из самых конкурентоспособных налоговых режимов в Европе. На самом деле это не совсем отвечает действительности. В Европе действуют и меньшие ставки налога на прибыль: в Болгарии и Чехии – 10%, в Ирландии – 12,5%, в Литве и Латвии - 15%. Во-вторых, в европейском законодательстве существует широкий перечень налоговых скидок, активно применяется ускоренный метод амортизации, поэтому реальная ставка налога очень часто существенно ниже номинальной. И главное, в ЕС намного проще порядок определения базы налогообложения и собственно налоговая отчетность, чем в Украине.

Налоговый кодекс не содержит никаких позитивных сдвигов в решении отмеченного вопроса. Даже наоборот: правительство вводит се новые и новые нормы, уточняющие и дополняющие порядок расчета.

Кодекс содержит простую формулу - объектом налогообложения является прибыль, уменьшенная на себестоимость реализованных товаров, предоставленных работ, услуг (валовые расходы) и сумму других расходов (амортизационные отчисления). Сейчас в формуле фигурирует понятие «валовые расходы». Вероятно, новыми изменениями авторы кодекса, по меньшей мере, терминологически пытались сблизить бухгалтерскую и налоговую отчетность и учет.

Проектом Налогового кодекса правительство постаралось перекрыть те статьи расходов, по которым происходит «утечка» прибыли. Среди наиболее серьезных новшеств - запрет на включение роялти, уплаченного нерезидентам, в себестоимость продукции. Через данную схему из Украины уходят миллиарды гривень. Вторым серьезным ограничением является запрет на отнесение к валовым расходом оплаты услуг и товаров, которые предоставляются плательщиками единого налога. Очевидно, эта мера вводится для того, чтобы перекрыть еще одну схему минимизации налога на прибыль. Однако, данная норма фактически ставит крест на упрощенной системе налогообложения, вне зависимости являлся ли плательщик налогов эффективным производителем, либо действительно был участником «серой» схемы.

Из благоприятных нововведений для бизнеса можно назвать решение отнести маркетинг к валовым расходам. Кроме того, значительным достижением стало внедрение ускоренного метода амортизации, что позволит расширить инвестиционный ресурс украинских предприятий.

В целом, несмотря на множество новых технических изменений и дополнений, налог на прибыль остается крайне неэффективным. Правительство пытается перекрыть схемы его минимизации путем детальных законодательных ограничений того, что нельзя «уводить» из базы налогообложения. Но, очевидно, разработчики документа не понимают главного: если сегодня они перекроют одни схемы, завтра появятся другие. В ответ налоговики будут вводить новые запреты. Этот процесс может длиться очень долго и приведет к еще большей зарегулированности данного налога. Правительству необходимо проанализировать причины, почему компании пытаются минимизировать прибыль. Если бы в Украине, как в развитых экономических странах, дивиденды были бы единственным каналом получения прибыли от инвестиций, то контроль полноты и достоверности декларирования прибыли осуществляла бы не налоговая, а сами акционеры. Менеджеры западных компаний прикладывают немало усилий, чтобы показать максимальную прибыль, и тем самым увеличивают уплату налога, тогда как их украинские коллеги от акционеров получают прибыль за минимизацию налогообложения.

Эти проблемы являются более глубокими, и решить их можно только после серьезного экономического анализа путем принятия комплекс мер. Украинские же политики, которые в последнее время активно занялись налоговой реформой, принимают только поверхностные решения, которые очень популярные, но не приведут к качественному изменению налоговой системы. Снижение номинальной ставки – это, безусловно, хорошо для экономики, но может не дать ожидаемого результата. Предприятиям все равно не платить 25% налога или не платить 16%. В этом, собственно, и кроется одна из главных проблем Налогового кодекса – хорошие идеи без экономических механизмов реализации останутся только политическими декларациями.

Татьяна Соколовская (для УНИАН)

Продолжение следует...