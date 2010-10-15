Томенко сомневается, что власть прибегнет к арестам Тимошенко и Турчинова

Заместитель председателя Верховной Рады Украины, народный депутат от БЮТ Николай ТОМЕНКО сомневается, что власть может прибегнуть к реальным арестам Юлии ТИМОШЕНКО и Александра ТУРЧИНОВА.

Об этом он заявил в интервью газете «Левый берег» (№118 от 15-21 октября).

По словам Н.ТОМЕНКО, то, что сегодня делают правоохранительные органы, скоре всего, является психологическим давлением. «В том числе, с прицелом на то, чтобы или заграницу его вытолкнуть, или спровоцировать принятие решения о завершении политической карьеры», - сказал он.

При этом, по словам Н.ТОМЕНКО, таким способом оказывается давление и на команду оппонентов. «Не думаю, что силовики готовы перейти черту. По ТИМОШЕНКО – точно не готовы. По ТУРЧИНОВУ – скорее не готовы», - сказал он.