МВФ готовит новую миссию в Украину

Международный валютный фонд готовит новую миссию для работы в Украине.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Президента Украины, об этом директор-распорядитель МВФ Доминик СТРОСС-КАН заявил в телефонном разговоре с главой государства Виктором ЯНУКОВИЧЕМ.

Стороны обсудили ход выполнения программы сотрудничества Украины и МВФ. Д.СТРОСС-КАН отметил прогресс в выполнении правительством Украины этой программы, в частности относительно параметров дефицита госбюджета.

Он также информировал Президента, что в настоящее время готовится новая миссия МВФ для работы в Украине.

Стороны отметили, что сегодня имеются все основания говорить о продолжении эффективного сотрудничества Украины и МВФ.

Как сообщал УНИАН, программа сотрудничества с МВФ предусматривает выделение Украине кредитов на общую сумму 15,15 млрд. дол. Срок действия программы составляет 2,5 года. Средства предусматривается привлечь под ставку 3,5% годовых.

Украина получила первый транш нового кредита МВФ в размере 1,89 млрд. дол. Второй транш кредита ожидается в декабре, однако для этого необходимо выполнить все параметры программы сотрудничества с МВФ.