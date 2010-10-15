Эксперт: динамика падения процентных ставок по вкладам физлиц замедлилась

Динамика падения процентных ставок по вкладам физических лиц в последние несколько недель замедлилась с тенденцией к стабилизации.

Об этом сообщила в комментарии агентству УНИАН первый заместитель председателя правления «Брокбизнесбанка» Наталья СИНЯВСКАЯ.

По ее мнению, «это неудивительно, так как продолжающееся уже длительное время падение должно было привести рынок к определенному оптимальному для его участников (как банков, так и вкладчиков) уровню процентных ставок».

Как прогнозирует Н.СИНЯВСКАЯ, в дальнейшем ставки если и будут уменьшаться, то, скорее всего, значительно меньшими темпами. При этом реальная динамика будет зависеть от множества факторов, среди которых и предполагаемое введение налога на доход по вкладам, и реакция на него вкладчиков, считает она.

В частности, привела пример эксперт, в период с 4 по 8 октября 2010 года условия по вкладам физических лиц, которые предлагаются банками, практически не изменялись. Средняя процентная ставка по вкладам в гривне и долларах США уменьшилась очень незначительно – в среднем на 0,05 процентных пункта, по вкладам в евровалюте – осталась на уровне прошлой недели, отметила Н.СИНЯВСКАЯ.