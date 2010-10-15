Эксперт: на рынке кредитования продолжается оживление

На рынке кредитования физических лиц в Украине продолжается оживление.

Такую точку зрения высказала в комментарии агентству УНИАН первый заместитель председателя правления «Брокбизнесбанка» Наталья СИНЯВСКАЯ.

Она подчеркнула, что банки постепенно расширяют свои кредитные программы, а также пересматривают условия действующих продуктов в сторону их смягчения. Наиболее активно банки пересматривают условия кредитования на приобретение автотранспорта, отметила эксперт.

По словам Н.СИНЯВСКОЙ, кредитные ставки постепенно снижаются. При этом тенденцией стало появление в условиях кредитования так называемых «плавающих» ставок, которые, в отличие от фиксированных, пересматриваются банком один раз в год, чаще всего в привязке к цене ресурсов на дату пересмотра, сообщила эксперт. Она объяснила, что плавающие ставки ниже фиксированных ставок, кроме того, могут быть привлекательны как для банка, так и для заемщика, прозрачностью механизма изменения.