Межбанк закрытие: котировки по доллару снизились

Сегодня на украинском межбанковском валютном рынке торги по доллару США открылись котировками 7,9430/7,9485 грн./долл., к 12:00 цены понизились – 7,9420/7,9455 грн./долл. К закрытию торгов ценовые уровни поднялись до 7,9430/7,9495 грн./долл.

Об этом сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг».

Рублевый рынок открылся котировками 0,2634/0,2637 грн./рубль, к 12:00 цены снизились до 0,2631/0,2633 грн./рубль. К закрытию цены установились на уровне 0,2630/0,2631 грн./рубль. В России курс доллар-рубль вырос и составил 30,21 рублей за доллар (+0,2025).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар стартовали с отметки 1,4070/1,4072 долл./евро, а к 12:00 выросли до 1,4131/1,4133 долл./евро. Рынок евро-гривня открылся индикативными котировками 11,1740/11,1865 грн./евро, к 12:00 цены ушли вверх – 11,1890/11,1965 грн./евро. К закрытию торгов ценовые показатели по евро-гривне установились на значениях 11,1830/11,1985 грн./евро.