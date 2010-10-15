Путин готов рассмотреть возможность участия Украины в Таможенном союзе и ЕЭП

Премьер-министр России Владимир ПУТИН заявляет о готовности рассмотреть возможность участия Украины в Таможенном союзе РФ, Беларуси и Казахстана и Едином экономическом пространстве с этими странами.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в России, об этом он сказал на встрече глав правительств стран-участниц Таможенного союза в Москве.

«Вопрос касается наших партнёров по СНГ, по ЕврАзЭс. Некоторые из них, как вы знаете, давно, с первых шагов обсуждения создания Таможенного союза, а затем и Единого экономического пространства, проявляют прямой интерес к совместной работе в рамках этих интеграционных объединений. Мы обсуждали эти вопросы и с Таджикистаном, и с Кыргызстаном», - сказал В.ПУТИН.

«И сейчас, когда отброшена политическая шелуха в наших отношениях с Украиной, мы видим интерес и украинских партнёров в том, чтобы извлечь максимальные выгоды в сфере экономики, прежде всего от участия в различных интеграционных объединениях. Мы готовы будем обсудить эти процессы и участие в этих процессах любых наших партнёров на постсоветском пространстве», - подчеркнул он.

По мнению российского премьера, в конечном итоге это пойдёт только на пользу развитию интеграционных процессов на постсоветском пространстве. При этом он отметил, что процесс согласования позиций является очень сложным и очень тонким.

«И те, кто будет присоединяться позднее, конечно, должны будут исходить из тех договорённостей, которых нам в такой сложной, тяжёлой, я бы сказал, работе удаётся достичь», - отметил В.ПУТИН.

Он добавил, что запуск Таможенного союза уже принёс ощутимые выгоды конкретным предприятиям и целым отраслям экономики, ускорил процессы посткризисного восстановления.

По словам В.ПУТИНА, следующая цель, отвечающая логике интеграции, - это создание Единого экономического пространства со свободным движением товаров, услуг, капиталов, рабочей силы, с согласованной валютной и макроэкономической политикой.