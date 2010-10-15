Курс гривни Нацбанка 18 октября
18:33, 15 октября 2010Финансы
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Официальный курс НБУ 18 октября:100 USD США – 790.9000 (15 октября – 790.8800)100 EUR – 1114.2990 (15 октября – 1115.2199)10 RUR – 2.6255 (15 октября – 2.6423)Учетные курсы банковских металлов НБУ с 18 октября за 10 тройских унций (грн.): 959XAU 10Золото-108926.70(15 октября-109200.76)961XAG 10Серебро-1931.38(15 октября-1936.87)962XPT 10Платина-134532.09(15 октября-135477.74)964XPD 10Палладий-47216.73(15 октября-47057.36)
Официальный курс НБУ 18 октября:
100 USD США – 790.9000 (15 октября – 790.8800)
100 EUR – 1114.2990 (15 октября – 1115.2199)
10 RUR – 2.6255 (15 октября – 2.6423)
Учетные курсы банковских металлов НБУ с 18 октября
за 10 тройских унций (грн.):
959XAU 10Золото-108926.70(15 октября-109200.76)
961XAG 10Серебро-1931.38(15 октября-1936.87)
962XPT 10Платина-134532.09(15 октября-135477.74)
964XPD 10Палладий-47216.73(15 октября-47057.36)
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