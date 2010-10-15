Курс гривни Нацбанка 18 октября

Официальный курс НБУ 18 октября:100 USD США – 790.9000 (15 октября – 790.8800)100 EUR – 1114.2990 (15 октября – 1115.2199)10 RUR – 2.6255 (15 октября – 2.6423)Учетные курсы банковских металлов НБУ с 18 октября за 10 тройских унций (грн.): 959XAU 10Золото-108926.70(15 октября-109200.76)961XAG 10Серебро-1931.38(15 октября-1936.87)962XPT 10Платина-134532.09(15 октября-135477.74)964XPD 10Палладий-47216.73(15 октября-47057.36)

Официальный курс НБУ 18 октября: 100 USD США – 790.9000 (15 октября – 790.8800) 100 EUR – 1114.2990 (15 октября – 1115.2199) 10 RUR – 2.6255 (15 октября – 2.6423) Учетные курсы банковских металлов НБУ с 18 октября за 10 тройских унций (грн.): 959XAU 10Золото-108926.70(15 октября-109200.76) 961XAG 10Серебро-1931.38(15 октября-1936.87) 962XPT 10Платина-134532.09(15 октября-135477.74) 964XPD 10Палладий-47216.73(15 октября-47057.36)

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