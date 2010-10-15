Эксперт: на следующей неделе резких колебаний на валютном рынке не предвидится

На следующей неделе резких колебаний на украинском валютообменном рынке не предвидится.

Такое мнение высказал в комментарии агентству УНИАН председатель правления «Брокбизнесбанка» Сергей МИШТА.

Он отметил, что в течение недели с 11 по 15 октября курс доллара США находился на уровне 7,9400-7,9500 грн./долл. Как подчеркнул С.МИШТА, начало недели рынок начал с роста курса доллара до уровня 7,9550-7,9650 грн./долл., так как спрос превышал предложение.

По словам эксперта, это вынудило Национальный банк Украины провести интервенцию по курсу 7,9425 грн./долл. Интервенции НБУ проводил в первой половине недели, что помогло стабилизировать курс на уровне 7,9450-7,9500 грн./долл., отметил С.МИШТА.

Как сообщал УНИАН, в пятницу, 15 октября, на украинском межбанковском валютном рынке торги по доллару США открылись котировками 7,9430/7,9485 грн./долл., к 12:00 цены понизились – 7,9420/7,9455 грн./долл. К закрытию торгов ценовые уровни поднялись до 7,9430/7,9495 грн./долл.