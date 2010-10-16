Глава ФРС видит необходимость смягчения политики

Глава Федеральной резервной системы США Бен Бернанке сказал в пятницу, что высокая безработица и низкая инфляция указывают на необходимость нового смягчения денежно- кредитной политики, но отметил, что регуляторы все еще думают о том, насколько агрессивными должным быть их шаги, сообщает Рейтер.

"При прочих равных, существуют аргументы в пользу дополнительных мер", - сказал Бернанке на конференции, организованной Федеральным резервным банком Бостона.

Глава ФРС отметил, что затянувшийся период высокой безработицы может представлять угрозу для устойчивого восстановления, а также, что низкий уровень инфляции говорит о том, что риск падения цен выше, чем хотелось бы.