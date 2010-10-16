Средняя цена серебра в 2010 г. составит 19,3 долл. за унцию

Средняя цена на серебро с немедленной поставкой в 2010 г. составит $19,3 за унцию. С таким прогнозом выступил глава GFMS Филип Клапвижк (Philip Klapwijk), пересмотревший свой предыдущий прогноз в $18,53 за унцию, сообщает k2kapital.

Средняя цена серебра в январе – августе составляла $17,76 за унцию, сказал он. GFMS является лондонской исследовательской компанией.

«Наш краткосрочный прогноз, что серебро к концу года будет торговаться в диапазоне $20,5–$25,5», - сказал он. «В настоящее время цена на серебро достигает своего предела. Но в долгосрочной перспективе мы считаем, что цена вырастет», - говорит эксперт, передает Bloomberg.

Серебро со срочной поставкой достигло цены $24,92 за унцию 14 октября, самого высокого уровня за последние 30 лет.