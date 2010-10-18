Королевская поднимет вопрос о создании ВСК по расследованию фактов давления на бизнес

Глава Комитета Верховной Рады Украины по вопросам промышленной и регуляторной политики и предпринимательства Наталия КОРОЛЕВСКАЯ будет настаивать на создании Следственной комиссии по расследованию фактов давления на бизнес на текущей пленарной неделе.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе комитета.

В частности, Н.КОРОЛЕВСКАЯ зарегистрировала в Верховной Раде проект постановления о создании Временной следственной комиссии по вопросам расследования фактов нарушения прав предпринимателей и незаконного преследования субъектов экономической деятельности органами исполнительной власти. В перечне задач Следственной комиссии определены в том числе: установление причин, которые способствуют нарушению прав предпринимателей, определение виновных в нарушениях закона и отправка материалов правоохранительным органам с целью привлечения к ответственности виновных.

«Бизнес сегодня зажат в тиски власти, - заявляет глава профильного комитета. - Сотни предпринимателей обращаются в наш комитет с жалобами на действия чиновников, на невозможность противостоять государственному беспределу. Маски-шоу для представителей малого и среднего бизнеса уже давно не развлекательная передача».

По словам Н.КОРОЛЕВСКОЙ, «сейчас предприниматели массово сдают свидетельства о регистрации, ликвидируют свой бизнес, уходят в тень. Поэтому в понедельник на Согласительном совете я буду поднимать вопрос о скорейшем создании следственной комиссии».

Она сообщила, что своих представителей в состав комиссии дали фракции БЮТ и НУ-НС. Блок Литвина, Коммунистическая партия и Партия регионов своих кандидатур не предложили, сказала Н.КОРОЛЕВСКАЯ.