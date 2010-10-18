Минэкономики хочет ввести антидемпинговые пошлины на импорт аммиачной селитры из РФ

В Министерстве экономики Украины 15 октября состоялось очередное заседание Межведомственной комиссии по международной торговле под председательством министра экономики Украины Василия ЦУШКО, на котором рассматривался вопрос о начале промежуточного пересмотра антидемпинговых мер касательно импорта в Украину нитрата аммония (аммиачной селитры) из Российской Федерации.

Об этом УНИАН сообщила пресс-служба Министерства экономики Украины.

Согласно сообщению, комиссия также рассматривала вопрос о продлении сроков специальных расследований относительно импорта в Украину минеральных удобрений и ферросплавов независимо от страны происхождения и экспорта.

В заседании комиссии приняли участие заместитель министра экономики Василий МАРМАЗОВ, представители других министерств и ведомств.

Как сообщал УНИАН, во время переговоров по экспорту украинских труб в Россию взамен решили урезать пошлину и разрешить российской стороне свободно торговать селитрой. 12 мая этого года Межведомственная комиссия по международной торговле (МКМТ) отменила антидемпинговые пошлины на импорт российской аммиачной селитры.