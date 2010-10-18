Рабочая группа предлагает в проекте НК увеличить сроки подачи налоговой декларации

Рабочая группа по доработке проекта Налогового кодекса предлагает изменить сроки предоставления налоговой декларации: по налогу на прибыль – один раз в год (вместо квартала), по налогу на добавленную стоимость – ежеквартально (вместо одного раза в месяц).

Об этом УНИАН сообщили в Комитете Верховной Рады по вопросам таможенной и налоговой политики.

«Во время доработки проекта Налогового кодекса ко второму чтению в нем появится ряд положений, направленных на создание благоприятных условий для функционирования малого и среднего бизнеса», - заявил председатель комитета Виталий ХОМУТЫННИК.

По его словам, комитет предлагает внедрить для предприятий, которые будут находиться на налоговых каникулах, упрощенный порядок ведения бухгалтерского и налогового учетов, а также упрощенную форму налоговой отчетности по налогу на прибыль.

«В частности, для физических лиц-предпринимателей будет уменьшена сумма единого налога на сумму расходов, понесенных в связи с приобретением кассовых аппаратов. Если цена кассового аппарата будет выше, чем сумма налога за месяц, уменьшение налога будет действовать тот период, который необходим для полной компенсации его стоимости. Также следует отметить, что для предпринимателей-пользователей кассовых аппаратов будет увеличен оборот с 300 до 500 тыс. грн., что, в свою очередь, будет стимулировать их установку», - добавил В.ХОМУТЫННИК.

Как сообщал УНИАН, проект Налогового кодекса Украины был принят Верховной Радой в первом чтении 7 октября 2010 года.