Открытие межбанка: доллар - 7,9445/7,9510 грн.

Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись небольшим повышением котировок – 7,9445/7,9510 грн./долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», цены на российскую валюту снизились до 0,2601/0,2604, котировки по евро-гривне ушли вниз – 11,0220/11,0335. На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар упали до 1,3874/1,3876 (пятница – 1,4070/72).

В пятницу, 16 октября, Нацбанк на рынок не выходил.